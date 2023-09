A kikötői hatóság szerint általánosan 14 154 ember tartózkodott az ikertornyokban 8:45-kor. Az emberek túlnyomó többségét sikeresen evakuálták, köztük 18 civilt, akik a becsapódási zónában tartózkodtak és a déli torony lépcsőházát használták menekülésükkor. Az északi toronyban legalább 1366-an lelték halálukat, akik az ütközési területen, vagy afelett tartózkodtak, déliben (ahol az evakuálás már az első becsapódást követően megkezdték) legalább 618-an– ez az ott dolgozók és látogatók 90 százalékát jelentette.

A bizottsági jelentés szerint, emberek százai lelték halálukat a gépek toronyba ütközését követő pillanatokban, a többi áldozat csapdába esett a füstölő tornyokban, majd azok összeomlásakor haltak meg. Nem kevesebb mint 200-an ugrottak ki az égő épületekből a biztos halálba. A tornyokban dolgozók közül néhányan a tetőre mentek helikopteres mentés reményében, de a tetőre vezető ajtók mind zárva voltak. Egyetlen terv sem készült helikopteres mentésről, és szeptember 11-én a sűrű füst, valamint a nagy hő is nehezítette a légi mentést.

Összesen 411, mentésben segítő halt meg tűzoltás vagy az evakuálás során. A New York-i tűzoltóság 343 tűzoltót, a rendőrség 23 rendőrt, a parti őrség 37 alkalmazottját, és 8 további EMT-t veszített el a támadásokban.

A Cantor Fitzgerald L.P. befektetési bank, melynek központja a World Trade Centert 101. és 105. szintje között volt, 658

alkalmazottját veszítette el. A Marsh & McLennan Companies-t, mely rögtön a Cantor Fitzgerald alatt, a 93. és a 101. emeleteken (a 11-es járat becsapódásának helyén) működött, 355 halálos áldozattal sújtotta a terrorakció. Itt volt a székhelye az Aon Corporationnek is, melynek 175 dolgozója halt meg. New York után New Jersey volt a legtöbb áldozattal sújtott állam, Hoboken városával.

Hetekkel a támadások után 6000-re becsülték az áldozatok számát. A hatóságok mindössze 1600 holttestet tudtak azonosítani az ikertornyok romjainál. Az egészségvizsgáló hivatal összegyűjtött kb. 10 ezer azonosíthatatlan csontot és szövetdarabot, melyeket nem tudtak az eltűntekkel azonosítani. Csontszilánkokat találtak 2006-ban munkások, akik a Deutsche Bank Buildinget készültek lerombolni. A bontási művelet 2007-ben ért véget. 2010. április 2-án archeológus és régész kutatók kezdtek kutatni emberi maradványok, szerszámok és személyes tárgyak után a Fresh Kills Landfillen Staten Islandon. Május 23-ig 48 csontdarabot találtak és azonosítottak emberi maradványként.

Jelentős károk keletkeztek! A Pentagonban tűz pusztított és részben össze is dőlt. Az ikertornyok 110 emelete mellett számos más épület is megsemmisült vagy súlyosan megrongálódott. A tornyok kártyavárként omlottak össze. Arlington megyében a Pentagonban a tűz miatt az épület egy kisebb része összedőlt. De még folytathatnánk a károk, a veszteségek felsorolását.

A 22 évvel ezelőtti tragédia mélyen érintette nemcsak az Egyesült Államok polgárjait, hanem minden normálisan, kiegyensúlyozottan gondolkodó más országbéli embereket is.

Ezekben a napokban zajlik az orosz-ukrán háború, ahol emberek százai, ezrei halnak meg. Párhuzamot nem lehet a két tragédia között vonni, de önkénytelenül is megszólal bennünk egy belső hang: a New York-i tragédia váratlanul, aljas indokból következett be, míg az orosz-ukrán háború elkerülhető lenne, ha a felek józanul, tárgyilagosan, jószándékkal ülnének le a tárgyalóasztalhoz, ahol minden problémát észszerűen megtárgyalnának és döntenének a háború befejezéséről.

Érdemes lenne összeszámolni, hány emberi élet menekülne meg a biztos haláltól.

Emlékezzünk a 2001-es szeptemberi vérontásra, halálra és a mostani háború áldozataira.