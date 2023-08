Ő készségesen segített nekik, egyiküknek 1000, másikuknak 700 forintot adott. Ezután a két személy átment a buszpályaudvar közeli udvarba, ahol látták, hogy a férfi egy társaságban, a padon ül. Ekkor elhatározták, hogy több pénzt is megszereznek tőle, ezért leültek mellé, a nő belenyúlt a férfi zsebébe, aki erre – miután ezt észrevette – rákiáltott. A fordulat itt következett, ugyanis a társaság egyik tagja, egy másik nő hátulról lefogta a férfi karját, hogy a két személy meg tudja szerezni a maradék pénzt. A férfi kapálózni kezdett, kiszabadult a szorításból, amire válaszul ököllel megütötték őt, majd az ütlegelő férfi a mellkasára ült, miközben élettársa is ütni, egy negyedik személy pedig rúgni kezdte a segítőkész férfit. Mi több, még a kézfejére is rátapostak. Így a markában tartott 6000 forint készpénzt végül elengedte, amit a bántalmazók megszereztek.

Mindez még 2022. szeptember 6-án, kora este történt. Azóta kiderült, hogy a férfi 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Most a Székesfehérvári Járásbíróság döntését az erőszakos, többszörös visszaeső férfi vádlott és élettársa letartóztatásban, a másik két személy pedig szabadlábon várja – tudtuk meg a Fejér Vármegyei Főügyészség sajtóközleményéből.