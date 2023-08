Ahogy arról a feol.hu is több cikkben beszámolt, az egyenruhások hétfői akciójuk során kapták el a fogva tartókat – egy 43 éves férfit és 66 éves édesanyját –, akik a megalapozott gyanú szerint sárbogárdi házuknál egy évtizeden át fogva tartották és munkára kényszerítették ismerősüket, aki ezért napi három étkezést kapott, tisztálkodásra azonban télen is csak a kútnál volt lehetősége, a fekhelye pedig az állatok között volt. A bíróság azóta az ügyészi indítvánnyal egyetértve mindkét gyanúsítottat letartóztatta.

Az eset kapcsán ellátogattunk Sárbogárdra, hogy helyiektől tudjunk meg újabb információmorzsákat, illetve arra is kíváncsiak voltunk, hogy mit gondolnak róla. A környéken szinte mindenki hallott a történtekről, és mindenki felháborodással fogadta azt.

„Borzasztó ez az egész"– kezdte a FEOL-nak az egyik neve elhallgatását kérő lakó. „Ha igaz, akkor azt gondolom, hogy nagyon komolyan szükség van arra, hogy lesújtson rájuk a törvény szigora." Az általunk megkérdezett járókelők cigány származású gyanúsítottakról beszélnek, akik a város központjától nem messze, egy utcáról nyíló közben található elhagyatottabb telken tarthatták fogva a sértettet. Az is kiderült, hogy településen nincsenek túl jó véleménnyel a feltételezett elkövetőkről, kiváltképpen a 43 éves férfiról, akit megosztó, összeférhetetlen embernek tartanak. Ahogy az egyikük mondta, a gyanúsított férfi mindig is problémás volt, így azon sem lepődne meg, ha a gyanú beigazolódna, hiszen bár a család hátrányos helyzetűnek állította be magát, ennek ellenére lovakat tartottak, autójuk és teherautójuk volt.

Meg nem erősített információ szerint, pedig a sértett, Bizsu becenévre hallgató 50-es éveiben járó férfi volt, akinek sikerült megszöknie a birtokról és ő maga jelentkezett a rendőrségen, így derülhetett fény a történtekre.