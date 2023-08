A police.hu információi szerint, a Fejér vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén 2023. augusztus 21. és augusztus 27. közötti időszakban az egyenruhások ellenőrzéseket tartottak, melyek során a sebesség túllépése miatt 10 járművezetőt közigazgatási bírsággal, 57-et helyszíni bírsággal sújtottak. A megállítás nélküli sebességellenőrzések során 1062 gyorshajtóról készített felvételt a traffipax.

Az ittasság ellenőrzések alkalmával a járművezetőkkel szemben a rendőrök 9 esetben büntetőeljárást, míg 2 esetben közigazgatási eljárást kezdeményeztek.

Az egyenruhások az elsőbbség meg nem adása miatt 53 járművezetővel szemben intézkedtek, a kanyarodás és irányváltoztatás szabályait 23-an sértették meg, a követési távolságot pedig 25-en nem tartották be.

Biztonsági öv használatának elmulasztása miatt a rendőrök 150 esetben kezdeményeztek intézkedést, a gyermekbiztonsági rendszert 8 esetben nem használták, és 1 motorkerékpárossal szemben pedig bukósisak használatának elmulasztása miatt intézkedtek.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra a személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek számának csökkentése és a baleseti sérülések súlyosságának mérséklése érdekében. Erre tekintettel a jövőben is rendszeresek lesznek a közlekedésrendészeti ellenőrzések a vármegyében. Kérjük a közlekedőket, hogy mindig tartsák be a KRESZ előírásait!