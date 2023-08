Többen is látták a Palotai útról, illetve a Palotaváros lakásaiból, hogy kigyulladt egy lakás a kis Tesco mögötti egyik tízemeletes épületben. Az olvasónktól, Szakács Lászlótól kapott videón is látszik, hogy elég komoly füst csapott fel a tízemeletes épületből, ami a Palotai útról is látható. A környéken tartózkodóktól kapott információnk szerint emelőkosaras autóval már megérkeztek a tűzoltók és nekiálltak a tűz, a lángok megfékezésének.

Megkerestük a katasztrófavédelmet is, hogy pontosabb információkhoz jussunk, cikkünket frissítjük, ha választ kapunk!

Fotó: Nagy András