Többen is látták a Palotai útról, illetve a Palotaváros lakásaiból, hogy kigyulladt egy lakás a kis Tesco mögötti egyik tízemeletes épületben. Az olvasónktól, Szakács Lászlótól kapott videón is látszik, hogy elég komoly füst csapott fel a tízemeletes épületből, ami a Palotai útról is látható. A környéken tartózkodóktól kapott információnk szerint emelőkosaras autóval már megérkeztek a tűzoltók és nekiálltak a tűz, a lángok megfékezésének.

Megkerestük a katasztrófavédelmet is, hogy pontosabb információkhoz jussunk, cikkünket frissítjük, ha választ kapunk!

Fotó: Nagy András

Frissítés (10:57)

Tűz ütött ki egy társasház kilencedik emeleti lakásában Székesfehérváron, a Csapó utcában. A város hivatásos tűzoltói a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett egy vízsugárral eloltották a lángokat. A tűzoltók a tizedik emeleti lakásokat is ellenőrizték, onnan két embert lekísértek. Az egységek megkezdték az utómunkálatokat. A füst miatti szellőztetés az érintett lakásban, illetve a 10. emeleti lakásokban folyamatban van. - olvasható a katasztrofavedelem.hu oldalán.