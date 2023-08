Tisztában voltak azzal, hogy védett állatot ejtettek el 1 órája

Elfogták azt a két férfit, akik feltehetően lelőtték a Vértesen is átvonult svájci farkast (videóval)

Amint arról többször is beszámoltunk, mintegy ezer kilométert tett meg, s Fejér megyén is átvonult az M237-es jeladóval ellátott, fokozottan védett szürke farkas, amelyet valakik Hidasnémeti külterületén lőhettek le. A rendőrség az üggyel kapcsolatban most elfogott két férfit.

Fotó: Gruppe Wolf Schweiz

Nem csak egy ország, hanem Svájc, Németország, Ausztria természetszerető olvasói is követték annak a nyomkövetővel ellátott szürke farkasnak az útját, amelyik Svájcból indult keleti irányba, hogy saját territóriumot és párt találjon magának. 2023. április elején azonban a nyomkövető elhallgatott, és nagyon rövid időn belül felmerült, hogy az úton lévő farkas elpusztulhatott. Amint a rendőrség friss közleménye írja, sorsának tisztázása érdekében az Aggteleki Nemzeti Park jelzése alapján, – mivel feltehető volt, hogy pusztulását emberi beavatkozás okozta – a KR NNI Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Kiemelt Ügyek Osztály Környezeti Bűnözés Elleni Alosztálya 2023. április 8-án nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen természetkárosítás bűntett elkövetése miatt. Azóta a nyomozás nagy erőkkel zajlott, a rendőrök szemléket folytattak le, bizonyítékokat gyűjtöttek, tanúkat hallgattak ki. A beszerzett adatok és információk elemzése folyamatosan zajlott, amely egyre közelebb vitte a nyomozókat a feltételezett elkövetők felé. Az események alapos rekonstruálása érdekében megtörtént a svájci hatóságokkal a kapcsolatfelvétel, ugyanúgy, ahogy a különböző társhatóságok büntetőeljárásba való bevonása is. "Az eljárás során beszerzett adatok alapján a nyomozók megállapították, hogy a gyanú szerint a védett farkast 2023. április 1-jén Hidasnémeti külterületén pusztították el egy vadászó társaság tagjai, akik között hivatásos vadász is megtalálható volt. Az állat elejtését követően a tetemről a jeladót levágták, és azt a Hernád folyóba dobták, melyet a nyomozók búvárok segítségével megtaláltak. A nyomozás arra is rámutatott, hogy a társaság tagjai tisztában voltak azzal is, hogy egy védett ragadozóról van szó. Az elpusztult állat hollétéről egyelőre nincs információja a hatóságnak." A két szabolcsi férfit a KR NNI 2023. augusztus 2-án hajnalban fogta el, és az egyikük elfogásához a Terrorelhárítási Központ munkatársainak segítségét kérte, mivel engedéllyel tartott lőfegyverrel rendelkezett. A két férfit természetkárosítás, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel és más bűncselekmények elkövetésével gyanúsították meg a nyomozók, majd a kihallgatásokat követően bűnügyi őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.

