"Szeretném/szeretnénk megköszönni, a mentősöknek, a mentősdiszpécsernek és a székesfehérvári sürgősségi betegellátó osztálynak a kitűnő gyors emberséges segítséget, ellátást, a munkájukat! Nagyon hálásak vagyunk!" - írta a mentőszolgálatnak küldött levelében a darázscsípés miatt korábban eszméletét vesztett nő.

Mint írta, szombaton este 8 óra körül barátnőjével és lányával grilleztek Balatonbozsokon a kertükben. "Barátnőmet megcsípte egy lódarázs. A csípés után kettő percen belül eszméletét vesztette, elájult, kicsit hörgő hanggal kísérve. Azonnal 112 hívtuk, elmondtuk mi történt, kapcsolták a mentősdiszpécsert, aki a mentők kiérkezéséig vonalban volt és monda, hogy mit csináljunk, hogyan tartsuk életben. A mentők 6 percen belül meg is érkeztek. Kedvesek udvariasak, tökéletes emberséges ellátást kapott, Székesfehérvárra szállították, a sürgősségi osztályra. A mentőtiszt nevét tudtam elolvasni és megjegyezni, ő Hadnagy Rita. Köszönet, hála neki és a két férfi kollégájának, aki nevét sajnos nem tudom. Székesfehérváron rendezett, nagyon jó kórházi körülmények, ami szokatlan látvány volt. Kedves segítőkész türelmes ápolók, orvosok és betegfelvételisek. Bevallom, csodálkoztam is. Barátnőmnek nincs facebook oldala, ezért megkért, hogy nevében is mondjak köszönetet a mentősöknek, akik az életét mentették meg, a kórháznak, hogy ilyen tökéletes emberséges ellátásban részesült.

Hat perc alatt ért ki a mentő, de nekünk a lányommal egy örökkévalóságnak tűnt, senkinek nem kívánom ezt az érzést.

Nagyon nagyon szépen köszönjük a gyors és nagyon hibátlan ellátást mindenkinek! Minden mentősnek, egészségügyben dolgozóknak kitartást és a legjobbakat kívánjuk! Üdvözlettel: M. Szilvia és az ellátott H Ildikó”