A fehérvári csoport közösségi oldalára került fel egy igen érdekes eset, ami a poszt szerzője szerint csütörtökön történt Székesfehérváron.

A bejegyzés írója arról adott számot, hogy lánya, miközben barátnőjét várta, a fehérvári buszpályaudvarnál állt meg az autóval. Miközben az autóban ülve várakozott, egy ismeretlen férfi lépett hozzá azzal, hogy látta, ahogy az imént meghúzott kocsijával egy másik autót, történetesen egy Skodát.

A fiatal sofőr határozottan állította, hogy biztosan nem tett ilyet, de a férfi nem tágított az álláspontjától, miszerint ő a károkozásnak a tanúja volt, le is fotózta azt és kérte a lányt, hogy szálljon ki az autóból.

A leírtak alapján a várakozó autó mellett balról egy ezüst színű autó állt, amiben szintén bent ült a vezetője. Jobbról sem az a típusú autó parkolt, amit a “szemtanú” előzőleg említett.

Ekkor a fiatal lány édesanyját hívta telefonon, hogy elmesélje, milyen helyzetbe került, aki azonnal hozzá indult, addig is kérte lányát, ne szálljon ki az autóból, hátha megérkezik a kárt szenvedett autó tulajdonosa, de ez nem történt meg, pedig a beszámoló szerint a parkoló tele volt emberekkel.

A tollal, papírral felszerelkezve megérkező szülő sem találta a környéken az említett járművet, hogy legalább az elérhetőségeiket felírva azt elhelyezzék az autón. Ezen felül a saját kocsijukon sem találtak sérülést, ami azt bizonyította volna, hogy történt bármi és a férfi is eltűnt, aki állítólag látta az esetet.

A történteket átélők teljesen tanácstalanok, nem értik mi lehetett az illető célja.

A Feol.hu megkeresésére a Székesfehérvári Rendőrkapitányság azt a választ adta, hogy válaszadásukig bejelentés vagy feljelentés nem érkezett hozzájuk és az esetleírásból számukra sem derül ki, hogy mi lehetett a férfi szándéka, feltételezésekbe pedig nem bocsátkoznak.

Ami még érdekes lehet a történettel kapcsolatban, hogy a poszt hozzászólásai közt mások is beszámolnak hasonló esetekről, ahol szintén azzal léptek oda hozzájuk egy fehérvári szupermarket parkolójában, hogy látták, amint az imént meghúztak egy másik autót.

Mi lehet az illető vagy illetők szándéka? A kommentelők szerint csalás állhat a háttérben. De vajon milyen?