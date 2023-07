A nyár beköszöntével végre elérkezett a diákok által hőn áhított vakáció ideje, mely számos izgalmat és ezzel egyidejűleg megannyi veszélyt is rejt. A megelőzés jegyében Májer László rendőr őrnagy, továbbá Gazdag Andrea rendőr őrnagy, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának, illetve Bűnmegelőzési Alosztályának munkatársai a június 28. és augusztus 2. közötti időszakban Székesfehérváron, a Napraforgó Napközis Táborban várják sokszínű programmal az ifjú táborozókat. A szünidejüket töltő apróságok változatos feladványok, játékos fejtörők révén mélyíthetik el közlekedésbiztonsági ismereteiket, emellett pedig gyakorlati tudásukat is próbára tehetik a kifejezetten e célra felállított ügyességi kerékpáros akadálypályán. A heti rendszerességgel megtartott foglalkozásokon a rendőrség szakemberei a kisiskolás korosztályt leginkább fenyegető bűncselekmények megelőzésének lehetőségeit is szemléltetik.

Forrás: police.hu