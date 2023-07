Ahogy a police.hu oldalán olvasható lakossági bejelentés alapján indult nyomozás egy 49 éves férfival szemben a Gárdonyi Rendőrkapitányságon, aki egy üzlet előtt álló gépjárműből emelte el a sértett értékeit.

Ercsiben egy helyi lakos sietősen tért be 2023. július 26-án kora reggel egy Rákóczi úti boltba azért, hogy felhívja a bent tartózkodók figyelmét, hogy szemtanúja volt, amint néhány perccel korábban a bolt előtt parkoló tehergépjárműből egy ismeretlen férfi kiemel egy táskát, majd sebtében távozik. Mint kiderült, az üzlet egyik alkalmazottja megérkezését követően csukott, de nem zárt állapotban hagyta hátra autóját, benne értékeivel és személyi okmányaival. Miután a szemtanú elmondásából az is világossá vált, hogy az elkövető merre indult el gyalog, a bolt másik alkalmazottja egy pillanatig sem volt rest cselekedni, és azon nyomban a tolvaj után eredt, akit még a közelben utol is ért és feltartóztatott. Közben az üzletben tartózkodók értesítették a rendőrséget. A helyszínre érkező járőrök jelenlétében a tolvaj előadta a rejtegetett táskát, majd előkerült a sértett ellopott tárcája a benne található pénzzel együtt, mely hiánytalanul került vissza tulajdonosához.

A 49 éves, alkalom szülte tolvajt az egyenruhások előállították, és még aznap délelőtt lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, melynek során részletes beismerő vallomást tett. Elmondása alapján nem volt különösebb oka rá, hogy lopjon, de észrevette a nyitott állapotban hagyott gépjármű anyósülésén felejtett női táskát, és nem tudott ellenállni a pillanat nyújtotta kísértésnek.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság az áldozattá válás elkerülése érdekében az alábbiakra hívja fel a figyelmet:

Távozáskor mindig zárják be az autót és húzzák fel az ablakokat! Még akkor is, ha csak pár percre hagyják el a kocsit!

Az utastérben, az üléseken, a kalaptartón és a műszerfalon ne hagyjanak értéket, hiszen a gépkocsi nem biztonságos tárolóeszköz! Minden esetben ellenőrizzék, hogy nem maradt-e látható helyen telefon, pénztárca vagy olyan tárgy, amely a tolvajok figyelmét felkeltheti!

Üres táskát sem célszerű az utastérben hagyni, hiszen elképzelhető, hogy a bűnelkövető csak távozás után veszi észre, hogy nem zsákmányolt semmit, de a gépkocsi feltörésével jelentős anyagi kárt okozhat.

Az indítókulcsot soha ne felejtsék az autóban; azt mindig vegyék magukhoz, és tartsák biztonságos helyen! Akinek távirányítós kulcsa van, az időszakonként ellenőrizze, hogy a kulcs valóban ellátja még a feladatát!

Amennyiben mégis megtörtént a bűncselekmény, haladéktalanul értesítsék a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!