Nehezen indult a reggel június másodikán, de nem csak azért mert az egész ország készült a szokásos pénteki őrületre, a közlekedés, a boltok túlzsúfolt napjára, hanem azért is, mert a megyeszékhelyről Sárosd felé tartó, 5:20-kor induló busz vezetőjének nekiesett egy utas. A buszpályaudvaron felszálló utas beolvasta a bérletét, ám az csak május 31-ig volt érvényes. A pilóta ezt jelezte, ezért az utas fordított egyet a tokon és beolvasott egy másikat, ám az meg június 30. és július 29 között volt csak érvényes. Az utas kétszer is megpróbálta a még és a már nem érvényes bérletek beolvasását, és közben feltett egy kérdést a sofőrnek, melynek lényegi tartalma az volt, hogy nem kívánja-e orálisan kielégíteni? A buszvezető erre nem reagált, de azt nem engedte, hogy érvényes jegy vagy bérlet nélkül hátra menjen a buszon, ezért felszólította hogy vagy vegyen jegyet, vagy szálljon le! A rendetlen utas megjegyzéseket tett a sofőrre és közben hozzá vágott egy 500 forintost, majd hátra ment és leült. De nem nyugodott, így hergelni kezdte az utazóközönséget, akik ettől függetlenül a sofőrnek adtak igazat, látva a nem megfelelő bérleteket. A kórháznál aztán előzékenyen leengedett mindenkit az arrogáns utas és a vezető fülkébe szorította a buszsofőrt, hogy megüthesse. A támadásnak egy másik utas vetett véget, aki lehúzta a támadót az áldozatról. Az elkövető leszállt, de a vezető csak Jánosmajorig bírta az idegi feszültséget, ott rosszul lett, ezért megkérte a forgalmistát, hogy hívjon mentőt. A kiérkező mentő szakemberei látták a zúzódásokat a sértett karján, ezért megkérdezték, mi is történt, erre a sofőr elmesélte az esetet, így természetesen azonnal rendőrt hívtak a mentők, akik felvették a tanúvallomásokat és helyszíneltek a buszon. Mint kiderült, nem ez volt az első ilyen inzultus, ugyanis ugyanezzel az utassal már korábban is voltak afférok. Egy alkalommal például leköpte a busz vezetőjét.

Távolsági vagy helyi járat egyre megy, a sofőr közfeladatot ellátó személy, így az ügy folytatása is ebben az irányban megy majd tovább a bírósági szakaszban.