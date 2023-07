Tegnap este fotós kollégánk éppen a belvárosban járt, amikor 6-7 rendőrautó érkezett az Oskola utcába. Akkor még nem tudtuk, mi történhetett, de ma reggelre több helyről is olyan információt kaptunk, hogy kedden kora este egy vagy több lövés dördült el a szóban forgó utcában. Úgy tudjuk, egy részeg ember lövöldözött, aztán bement az egyik lépcsőházba.

Az ügyben megkerestük a rendőrséget, hogy a részletekről, a történtekről adjanak információt, mi lehetett a lövöldözés oka.

Ugyanakkor a város honlapjának a rendőrség már annyit elárult tegnap késő este, hogy jelenleg is tart az előállítása annak a férfinak, aki ittas állapotban, kedden este, jelenleg nem tudható okból a levegőbe lőtt gázriasztó fegyverével. Sebestyén Mária, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője azt is elárulta a portálnak, hogy a fehérvári rendőrök rövid időn belül beazonosították a férfit és elfogták. Felelősségre vonása jelenleg is tart. Senki nem sérült meg, részletes tájékoztatást későbbre ígértek.

Ha kapunk választ a rendőrségtől, cikkünket folytatjuk!

Szerző: Házi Péter