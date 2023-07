A rendőrség weboldalán böngészve tűnt fel olvasónknak, hogy az eltűnt személyek listáján számtalan olyan ember van, akiknek még a '90-es években veszett nyoma.

Az oldal szerint jelen pillanatban is több mint 2300 embert keres a hatóság eltűnt személyként. Közöttük is többen vannak, akik valamikor az 1990-es években tűntek el és már akkor sem voltak fiatalnak mondhatók. Az eltűntek születési dátumai között bizony található 1908, 1910, 1914, 1921, 1922-es évszám is. Mikor utána számolunk, hogy ha ezek az embereknek a sorsa jól alakult, akkor is már nagy valószínűséggel nincsenek az élők között. Éppen ezért ütött szöget a Feol.hu olvasójának fejében a kérdés, hogy ezeket az évtizedek óta hiába keresett embereket, miért nem nyilvánítják a hatóságok halottá és zárják el az aktáikat?

Mi is átnéztük a rendőrség “eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyek” oldalán található adatlapok listáját, és valóban több olyan, jelenleg is keresett személy van, aki ha él már a századik születésnapján is túl van. Vajon, hogy lehet, hogy ezeknek az évtizedek óta nyoma veszett illetőknek még nem zárták le az aktáikat és szüntették be keresésüket? Talán csak bent felejtődtek a rendszerben?

Ennek jártunk utána a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál, mi lehet a háttérben, hogy több mint száz éves embereket is a keresettek között tartanak számon?

Mint válaszukból kiderül, az eltűntekről szóló adatok igencsak változóak lehetnek, és általában nincs egyértelmű időkorlát a listán maradásra vonatkozólag. A körözési idő alatt a rendőrség aktívan kutatja az eltűnt személyt és próbálja felderíteni az eltűnésének körülményeit. Ha az eltűnt személyt nem találja meg és az eltűnésére nincs új információ, akkor a körözési időszak lejárta után a személyt általában nyom nélkül eltűntnek nyilvánítják. Ezért az eltűnt személy általában már nem szerepel az aktív körözött személyek listáján.

Amikor a rendőrségre eltűnt személlyel kapcsolatosan bejelentés érkezik, akkor az eltűnéssel kapcsolatban a körözési eljárás mellett a rendőrség hivatalos weboldalára (www.police.hu) is feltöltésre kerül egy felhívás a nyilvánosság tájékoztatása céljából. Ezen felhívásban közreadott személyek 90 nap elteltével a jogszabályoknak megfelelően eltűntté, míg a Ptk. 23. §-a szerint az eltűnt személyt bírósági határozattal holtnak lehet nyilvánítani, ha eltűnésétől számítva öt év eltelt anélkül, hogy életben létére utaló bármilyen adat ismeretes volna.

Egy személy akkor nyilvánítható halottnak, ha egyértelműen bizonyíték van arra, hogy az illető meghalt. Az eltűnt személyek esetében, amikor nincsenek pontos információk az eltűnést követő sorsukról, és nem találhatóak meg a holttestek vagy más bizonyítékok, nehéz megállapítani a halál tényét. Ezért azok aktívak maradhatnak, és a jogi folyamat folytatható az esetleges új információk vagy fejlemények alapján.

A 2013. évi LXXXVIII. törvényben leírtak alapján egy eltűnt személy körözését 90 évig, vagy a keresett személy hatóság által történt hitelt érdemlő beazonosításáig kell folytatni.

