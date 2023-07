A fenti történéseket Szegvári Éva, a Szent György Kórház kardiológiai osztályának dolgozója idézte fel. A megyei kórház honlapjáról kiderül, egy négyfős család férfi tagja, az édesapa lett rosszul a közelmúltban a siófoki strandon. Születésnapot ünnepelni érkeztek ide – az egyik gyermek nagy napját –, ám az apuka már az indulás előtt fájlalta a mellkasát. Noha a jelekre figyelt, úgy döntött, a háziorvost csak másnap keresi fel. A baj azonban hamarabb megtörtént.

„A férjemmel azonnal odasiettünk, ennyi év egészségügyi tapasztalattal a hátunk mögött azonnal láttuk, nagy a baj. A hátára fordítottuk, megnéztük a pulzust, ám nem voltak életjelek, nem lélegzett" – mesélte Szegvári Éva, akinek férje, az immár 45 éve az egészségügyben dolgozó Pál azonnal megkezdte az újraélesztést. Közben pedig a mentőket is hívták.

Az ápolónő elmondása alapján – mint az a kórház honlapján közzétett cikkben olvasható – a strandolók tisztes távolságból figyelték a történéseket, egyedül csupán egy fürdőző érkezett a közelükbe, aki szintén segíteni próbált. A mentő kiérkezéséig Pál tartotta életben az édesapát a folyamatos mellkaskompresszióval, majd a mentővel felváltva folytatták az életmentést. Mintegy negyven perc után sikerült vénát biztosítani, gyógyszereket, infúziót adni. Az apuka még kritikus állapotban volt, amikor elindult vele a mentő; kiderült, alsófali infarktust kapott.

A férfit Éva osztályára osztották be, ám ők csak másnap találkoztak, akkor, amikor az ápolónőt éppen mellé osztották be. "Leírhatatlan, amit éreztem – én ébreszthettem, amikor végre levehettük a gépekről" – küszködött a könnyeivel Éva, aki hozzátette, 32 éves pályafutása alatt még nem tapasztalt hasonlót. Ahhoz ugyanis, hogy egy 40 perces újraélesztést követően ne legyenek komplikációk, és hogy a kritikus első 12 órán is teljesen rendben túl legyenek, csoda kell. Mégis: az édesapa a gyors és szakszerű segítségnek köszönhetően, egy hetes kórházi kezelést követően, a saját lábán sétált ki az ajtón.

Az ápolónő a családtól egy kedves üzenetet, valamint a kislányoktól egy karkötőt kapott, rajta egy angyalkával, ami – elmondása szerint – élete végééig emlékeztetni fogja őt arra a bizonyos napra és bizonyítja, hogy Angyalok igenis léteznek!