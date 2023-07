A közösségi oldalon rengeteg hozzászólást kapott az a néhány napja tett bejegyzés, melynek írója azt vetette fel, hogy mivel véleménye szerint mostanában túl sok, egyre több a közlekedési szabálysértés, ezért az autóján lévő fedélzeti kamera felvételeiből mostantól minden olyan felvétel részletet be fog küldeni a rendőrségre, amelyen látható, hogy valaki éppen egy szabálysértést követ el. A bejegyzés nagy port kavart, többen egyenesen az illető beszámíthatóságát vonták kétségbe, más pedig egyszerűen csak „gyökérnek” nevezte a posztolót.

Mindenesetre tényleg érdekes kérdés, szokott-e kapni a rendőrség ilyen, fedélzeti kamerával készült videókat és ha igen, abban az esetben miként járnak el?

Megkérdeztük hát a Fejér Vármegyei Rendőrfőkapitányságot, hogy ha kapnak egy, valóban közlekedési szabálysértést rögzítő felvételt, amin a szabálysértő autó rendszáma is látszik, indítanak-e eljárást? Kell-e eljárást indítania a rendőrségnek ilyen esetben? Mennyire gyakori, hogy ilyen videókat küldenek be a rendőségnek? Ezek vajon bizonyító erejű felvételek például egy bírósági eljárás során, ha netalán arra kerülne a sor?

A rendőrségtől gyors és részletes választ kaptunk. Eszerint a menetrögzítővel készült felvételeket elfogadja a rendőrség, de csak akkor, ha a videó jogszerű forrásból származik. A videó alapján a rendőrség eljárást indíthat a szabályszegő sofőr ellen, feltéve, hogy az ilyen felvétel a hatóság tudomására jut, és az alapján a tényállás, az elkövetés ideje és helye egyértelműen bizonyítható.

Amint megtudtuk, Fejér vármegyében is előfordul, hogy kap a rendőrség olyan felvételeket, amelyeken szabályszegés látható. A rendőrség a kiemelt tárgyi súlyú szabályszegés vagy bűncselekmény gyanúját felvető esemény esetén hivatalból eljárást indít. Ám az még kevés, hogy a hatósághoz eljut a videó, több feltételnek is teljesülnie kell, hogy eljárás induljon. Ilyen például, hogy látható legyen a konkrét szabálysértés; hogy kiderüljön, egyáltalán Magyarországon történt-e az eset, mert a magyar hatóságok csak a határokon belül járhatnak el. Az is nagyon fontos, hogy azonosítható legyen a pontos helyszín, illetve a felvétel készítésének idejét is ismerni kell, mert ilyen esetekben is létezik elévülés. A videón látható időkód pedig önmagában nem elég, mert az manipulálható.