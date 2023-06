A járőrök 2023. június 6-án 13 óra utáni percekben Pákozdon, a Hősök terén ellenőriztek egy 31 éves autóst. A helyi lakossal szemben alkalmazott alkoholteszter pozitív értéket jelzett, ezért a férfit további mintavételre előállították a rendőrségre. A sofőrről az is kiderült, hogy a jármű vezetésére érvényes vezetői engedéllyel nem rendelkezik, ezért őrizetbe vették és a fogdába szállították. Az elkövetett jogsértésekkel összefüggésben büntetőeljárás indult a Gárdonyi Rendőrkapitányságon.

Nem sokkal később, 14 óra 55 perckor Pákozdon, a Kossuth utcában igazoltattak a rendőrök egy személygépjárművel közlekedő gárdonyi lakost, akinél felmerült az ittasság gyanúja. Az 53 éves férfit a rendőrségre előállították, ahol a további mérési eredmények igazolták, hogy a vezetés megkezdése előtt alkoholt fogyasztott. A sofőr ellen büntetőeljárás indult, a vezetői engedélyét pedig elvették.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a járművezetők figyelmét a közúti közlekedési szabályok maradéktalan betartására! A szeszes italok és bódító szerek használata már kis mennyiségben is olyan élettani hatásokat váltanak ki, amelyek nem teszik lehetővé a biztonságos járművezetést. Fogyasztásuk hatására növekszik az észlelési idő, tompulnak a reflexek, a baleseti kockázat is megnő. Aki ittasan vagy kábítószer hatása alatt járművet vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, és nemcsak önmagát, mások életét is veszélyezteti! - tájékoztatott a police.hu.