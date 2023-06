Ahogy már a feol.hu több ízben is beszámolt róla, Székesfehérváron „nagy divatja volt” a katalizátorok levágásnak a közelmúltban (de Dunaújvárosban, Sárbogárdon és Adonyban is előfordultak hasonló bűnesetek), melyek közös nevezője az volt, hogy mindegyik tolvaj az éj leple alatt dolgozott. Volt, amikor egy egész bandát sikerült elkapni, mások munkája" után csak a tulaj bosszúsága maradt. Tavaly májusban például a Székesfehérvári Járásbíróság az ügyészség indítványa szerint börtönbüntetésre ítélte azt a férfit, aki társával egy autó katalizátorát akarta ellopni, ugyancsak a megyeszékhelyen. Itt az autó tulajdonosa két arra sétálónak köszönheti, hogy nem tűnt el szőrén szálán a katalizátor, ugyanis a flex-re járókelők figyeltek fel, a tolvajok pedig elmenekültek.

Milyen gyakori lett a katalizátor lopás Fejér vármegyében?

A fenti kérdésre nehéz pontos választ adni, ám az alábbi esetek mutatják, hogy a rafinált tolvajok egyáltalán nem pihentek az elmúlt időszakban: Idén márciusban a Mura utcában egy Opel katalizátorát kísérelte meg eltulajdonítani valaki, akit ugyancsak sikerült a rendőröknek kézre keríteni, s indítványt is tettek a letartóztatására. Óriási visszhangja volt annak a történetnek, ami a közösségi média berkeit is körbejárta, és mi is hírt adtunk róla: valakik egyszerűen levágták a katalizátort egy Rádió lakótelepen parkoló autóról, kvázi újévi meglepetésként. Az akkori panaszos szerint az egyetlen segítség, megnyugtató megoldás az lenne, ha a ligetben kiépítenék a közvilágítást és a térkamerarendszert. Hasonló esetről kaptunk hírt egy hónap múlva, akkor a Móricz Zsigmond utcában élők tettek panaszt ugyanezért, itt a tolvajok szerencsére nem jártak sikerrel.

Ezért lopják a katalizátort

Ez a kipufogóra szerelt alkatrész jelentős mértékben csökkenti a káros anyagok kibocsátását, ezért kötelező is a megléte a mai autókon. A jó hatásfok elérése érdekében a katalizátor kerámiájában nagy értékű nemesfémek vannak, mint például a platina, az arany, vagy az ezeknél is értékesebb palládium, ródium. Persze, csak milligrammokról van szó, ennek ellenére a feketepiacon ezek az alkatrészek, különösen ahogy a nemesfémek világpiaci ára emelkedik, nagyon jó áron eladhatóak.

Katalizátorlopás: Ezek a leginkább veszélyeztetett autómárkák és típusok

Habár Székesfehérváron volt, hogy egy régi Opel Corsa katalizátorát vágták le, a toplistát szinte biztosan a Toyota Prius vezeti, volt, egy banda nem kevesebb mint 32 Priust szabadított meg ettől az alkatrészétől. De ugyancsak a dobogón vannak az Aurisok, Hondák és a hibrid Lexusok is. Általánosságban elmondható, hogy a tolvajok azokat a típusokat kedvelik, amelyeket nem kell megemelni a katalizátor levágásához. Emiatt elsősorban a dízel és turbódízel motorral szerelt terepjárók, egyterűk, SUV-ok, illetve a haszongépjárművek a legveszélyeztetettebbek. A nyomozószervek tapasztalata szerint a lopásokat főként az olyan autómárkáknál követik el, ahol az alvázra van szerelve a katalizátor, s nem a motorháztető alatt található. Jellemző ez a 2002–2006 között gyártott típusokra, a bűnelkövetőknél toplistás az Opel Astra G és a Mitsubishi.

A korábban említett, Toyota Priusokra specializálódott bűnbanda gyarapodását jól illusztrálja, hogy kezdetben Ford Transitot használtak, elfogásukkor viszont már X5-ös BMW-vel közlekedtek...Az ügy lezárásában komoly szerepe volt Hajdók József főtörzsőrmesternek, aki a Székesfehérvári Rendőrkapitányság bűnügyi alosztályának nyomozója.

Honnan tudom, hogy ellopták a katalizátort az autóm alól?

Nem nehéz észrevenni, ha az éj leple alatt valaki levágta a kipufogórendszerről a katalizátort: az autó a szokásosnál nagyságrendekkel hangosabb lesz, szinte „üvölt”. Ha gázt adunk, a hang még inkább felerősödik. Ilyenkor érdemes az autónk alá nézni, mert vagy a kipufogó szakadt le, vagy a katalizátort vágták le.

Ha már pórul jártunk: fizetnek-e a biztosítók?

Mivel a legtöbb hazai autón csak kötelező felelősségbiztosítás van, fontos kérdés, hogy megtéríti-e a kárunkat katalizátorlopás esetéb a biztosító, ha csak az említett KGFB-vel – kötelező gépjármű felelősségbiztosítás – rendelkezünk. Ezzel kapcsolatban a MABISZ – Magyar Biztosítók Szövetsége – kommunikációs vezetője, Lambert Gábor a feol kérdésére nemrég elmondta, hogy csak a teljeskörű casco-biztosítás az, ami fedezheti ilyenkor a károkat.

Mi várható a nyáron katalizátorlopás szempontjából?

A nyár első napjain már túl is vagyunk, s most mintha eltűnőben volna a "katalizátorőrület". Pihennek a tolvajok is? Ezzel kapcsolatban a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata kérdésünkre arról tájékoztatta a feolt, hogy Székesfehérváron továbbra is előfordul ez a fajta bűncselekmény vagy annak kísérlete, azonban elmondható, hogy a tavalyi évhez képest ritkábban. Jellemzően a lakótelepek, lakónegyedek parkolóiban hagyott, valamint a kevésbé forgalmas városrészeken parkoltatott járműveket rongálják vagy próbálják megrongálni a tolvajok évszaktól függetlenül, általában éjszaka.

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy az elkövetőket mielőbb kézre kerítsék. Munkatársaink 2023 márciusában fogtak el egy 33 éves férfit, aki a Mura utcában egy Opel típusú személygépkocsi katalizátorát kísérelte meg ellopni, azonban egy ottlakó tettében megzavarta, így a férfi a helyszínről elmenekült. Kollégáink öt napon belül azonosították és elfogták az elkövetőt, aki ellen büntetőeljárás indult

-fogalmazott az egyik legutóbbi eset kapcsán a rendőrség sajtóreferense.

A katalizátor lopás áldozatai jellemzően a lakótelepi parkolókban hagyott autók Székesfehérváron

Forrás: Shutterstock

Így védhetjük meg autónkat a katalizátor-tolvajoktól - exkluzív tanácsok a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól

A feol érdeklődésére a Fejér Vármegyei Rendőrkapitányság négy fontos tippet is adott, melyek azt segíthetik, hogyan lehetne a katalizátorlopás kockázatát a minimálisra csökkenteni. Az alábbiakat javasolják a járműtulajdonosoknak: