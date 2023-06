A gyereknapi nyitott szertárkapuk egyik legnagyobb sikere a fehérvári laktanyában a Komondornak volt. Milyen feladatokat lát, illetve láthat el ez a jármű?

-A Komondor tűzoltó jármű a nehéz terepviszonyokkal is megküzd, ezért is lett beállítva, rendszeresítve. Ez egy cserefelépítményes autó, így van egy saját vízszállító felépítménye, ami 7 ezer liter vizet képes tárolni. A jármű terepjáróképessége és nagy vízszállító kapacitása rendkívül hatékonnyá teszi erdőtüzek oltására. Emellett van egy műszakimentő felépítmény hozzá egy kamionmentő felépítmény. Az alapjárművön kialakított gépészeti tér mögött 1320 K3 RCS típusjelű rádió-távvezérlésű rakodódaru található, amely akár 10 és fél méterre is kinyúlhat, végállásban 1030 kilogramm teherbírással rendelkezik. Ez még nem minden, ugyanis az autó elejére felszerelhető egy teljes sávot elfogó hómaró.

A speciális autó gyorsbeavatkozóval is fel van szerelve, mutatta meg Kundrák Gábor

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Milyen erők sorakoznak a csőrös kialakítású autó motorházteteje alatt?

-Az autót egy 12 ezer köbcentis, 506 lóerős, 12 hengeres Cummings motorral szerelték fel. Az megfelelő üzemi hőfokról léghűtés gondoskodik és a hatsebességes automata váltónak és a nagy tömegnek köszönhetően 80-90 litert fogyaszt 100 kilométeren. A független felfüggesztésű jármű teljes hossza 8,7 méter, míg a hasmagassága 55cm. Az összkerékhajtású tűzoltóautó páncélozott, ami például Táborfalva esetében nagyon jól jött, mert a nagy tűzben voltak fel nem robbant lőszerek is. Nagyon nagy segítség volt, hogy a veszélyes terepet biztonságosan meg tudtuk közelíteni. Vezetéstechnikailag az autó terepen eddig nagyon jól szerepelt. Nem voltak vele problémák, annak ellenére, hogy nagyon sok a holttér a páncélozottság okán, hiszen a golyóálló ablakok nagyon kicsik és nem lehúzhatók. A korlátozott kilátás miatt belül több monitor is van, amik az autó külső felére felszerelt kamerák képét jeleníti meg. Ezek segítségével sokkal könnyebb irányítani, szükség esetén gyorsan korrigálni az autó mozgását, még akkor is, ha éppen zajlik az oltás, és az ablakokon folyik a víz.

A Komondort csak olyanok vezethetik, akiknek minden felmálházott eszközhöz és az autóhoz is meg van minden szakirányú végzettségük

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Avar- illetve erdőtüzek esetében hogyan tud védekezni az autó a körülötte, illetve alatta felhalmozódott égő anyag magas hőjétől?

- A belső szellőztetés egy duplaszűrős megoldással működik és természetesen van benne klímaberendezés is, a fülke hűtése érdekében. A tűzoltók tehát biztonságban vannak. A jármű védelme érdekében az autó elején van a két orrmonitor, amiket a jobb egyes ülésből joystick segítségével lehet irányítani, mozgatni, sőt, kötött, illetve osztott sugár képzésére is alkalmasak a hozzávaló fúvókákkal és vannak ilyen fúvókák a kerékjárati ívek mélyén is. Ezekkel védi az autó a kerekeit. Ha közben, a kiváló menettulajdonságok ellenére elakad az autó, az alváz orrészére felszerelt csörlő sokat segíthet. A Komondor tömege miatt ez a csörlő önmentésre nem feltétlenül alkalmas, mert nem tud akkora teljesítményt leadni, de volt már olyan, hogy elsüllyedtünk, és mégis tökéletesen ki tudtunk vele szabadulni. A jármű hajtása kapcsolható minden irányba, illetve az első kerekek hajtása éppúgy kikapcsolható, mint a hátsóké. Ezen paramétereknek köszönhetően nagyobb, megoldhatatlannak tűnő akadály eddig még nem volt a Komondor útjában.

A páncélozott ajtókba csak apró, nyithatatlan, ugyanakkor golyóálló üvegeket építettek, ezért kellenek a külső felületet figyelő kamerák

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Hogyan, hol történik a riasztása, és hogyan lehet cserélni a felépítményeket?

-Ha indulnia kell az autónak, akkor két fővel vonul, ám maga a fülke teljes legénysége hat fő lehet, mert kettő plusz négy fős kialakítású a duplafülkés jármű. Ha a vízszállító felépítmény van fent rajta, akkor indulás után azonnal indulhatnak az orrmonitorok, és a kerékjárati ívekbe rejtett fúvókák, valamint az avaroltó, vagy éppen a szintén rászerelt gyorsbeavatkozó. Ha a műszaki mentéshez alkalmazható felépítményre van szükség, akkor ahhoz daru kell, ugyanis csak azzal lehet leemelni az alvázról az eszközöket, kiállni alóluk nem. Ennek megfelelően csak olyan helyen állomásozhat Komondor, ahol vannak erre alkalmas daruk. Jelenleg három ilyen jármű van az országban, Nyíregyháza, Szeged és Székesfehérvár kapott ilyet és ez a három igyekszik lefedni az ország teljes területét, szükség esetén.