Táplálékot kereső madarak dúlták fel és részben lerombolták a fecskefészkeket a Váli Vajda János Általános Iskola homlokzatán. Az épület hagyományosan a fecskék kedvelt költőhelye, ám idén több fészek megrongálódott, tojások és kisfecskék is az udvarra estek. Az intézmény ezért tíz, agyagból készített műfészket vásárolt, és a váli önkormányzati tűzoltókat kérték meg azok rögzítésére. A tűzoltók rögtön igent mondtak a felkérésre, és a napokban a kihúzós létrájukról el is helyezték az új madárlakokat, amelyek közül már többet birtokba is vettek a fecskék.