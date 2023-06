A Szeretem Székesfehévárt adminisztrátora, Papp Attila, aki éppen a Palotai úton járt a baleset megtörténtekor, a feol.hu kérdésére elmondta, egy idősebb férfi biciklivel kelt át a Penny Marketnél a Palotai út egyik oldaláról a másikra, amikor a fehér furgon elsodorta. Papp Attila is azonnal megállt, hogy segítsen a biciklijéről leesett illetőnek, mint ahogy elmondása szerint a kocsi vezetője is ugyanezt tette és több arra járó is azonnal segíteni próbált.

A közösségi oldal adminisztrátora szerint az elsodort férfi lábát vizsgálták meg, de szerencsére az nem vérzett, szinte biztos, hogy az idősebb úr minimális sérüléssel megúszta az esetet.

Az már egy külön kérdés, hogy ki volt a hibás a történetben, hiszen a Palotai út ezen zebrájánál egy sárga felfestéssel kerékpáros átvezetést is kialakítottak, elvben tehát teljesen szabályos az, ha valaki az utat keresztezve nem száll le a biciklijéről. Mindenesetre az eset sérültjének mielőbbi jobbulást kívánunk! És ahogy Papp Attila is megfogalmazta, jó volt látni, hogy mindenki egy emberként, azonnal a férfi segítségére sietett!