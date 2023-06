Már a martonvásári felhajtónál araszoló autósor várt bennünket, ami egészen Kápolnásnyékig tart. Csodálkozásra azonban nincs ok, hiszen a nagy melegben sokan a vízpart felé veszik az irányt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a Velencei-tó vize 22, míg a Balatoné 20 fokos, így a bátrabbak már akár meg is mártózhatnak tavainkban.

Pánikra egyelőre nincs ok, az érintett szakaszon 80 km per órás sebességgel roboghatunk úti célunk felé. Továbbá felhívjuk a közlekedők figyelmét, hogy körültekintően vezessenek, kiemelten figyelve a kocsik között előző motorosokra is, hogy mindenki épségben odaérhessen a tervezett helyszínre.