Számos, a témában jártas szakember kiemeli, hogy az áldozattá válás elkerülésének legjobb módja az, ha ismerjük a legjellemzőbb elkövetési módszereket és a gyanús jeleket felismerve nem dőlünk be a csalóknak.

Sajnos a módszereik egyre kifinomultabbak és egyre változatosabb módon igyekeznek megszerezni az emberektől a különböző személyes adatokat. A rendőrség közlése alapján három különböző típust kell megkülönböztetnünk: a bankok nevében elkövetett csalásokat, az SMS-ben érkezett kártékony kódokat (visszaélnek mobilszolgáltatók, bankfiókok, streaming szolgáltatók nevével) és zsaroló e-maileket. A rendőrségi felhívásban mindegyik módszert részletesen ismerteti, időnként megosztott videóiban pedig további tanácsokkal szolgál.

Jól képzett szélhámosok

És ha már csalások! A feol.hu-n is már több esetről is beszámoltunk, ahol maguk az érintettek mesélték el történeteiket szerkesztőségünknek. Érdemes ezek között is szemezgetni, a tanulságokat levonni. Februárban például egy váli vállalkozótól akart kicsalni bankkártya-adatokat a magát Steiner Ádámként megnevező álügyintéző, ám pechére az üzletembert nem ejtették a fejére, ráadásul hangfelvételt is készített a beszélgetésről.