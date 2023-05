Amint arról kedden beszámoltunk, sokan lettek figyelmesek Székesfehérváron és Dunaújvárosban is az utak felett "repkedő", pontosabban inkább lebegő drónokra. Akkor megkérdeztük a rendőrséget, vajon ők "reptetik-e" a drónokat. Illetve azt tudakoltuk, milyen szabálysértéseket próbálnak kiszűrni ezzel a módszerrel, és hogy lehet-e előre tudni, hogy hol lesz drónos ellenőrzés.

Kérdéseinkre most részletes választ kaptunk a rendőrségtől, mely szerint kedden a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság drónos közlekedésrendészeti ellenőrzést végeztek több megyei helyszínen is a közlekedésbiztonság javítása érdekében. Mint írták, a főkapitányság szakemberei az év hátralévő részében is terveznek rendszeres, visszatérő jellegű, drónnal történő forgalom-ellenőrzéseket a közlekedők biztonságáért nagyvárosokban és főútvonalakon.

"Munkatársaink az akciók során elsősorban az elsőbbség és előzés, valamint az irányváltoztatás szabályainak megsértőivel szemben lépnek fel, továbbá a tilos jelzésen áthaladást szankcionálják. Ezeken túlmenően kollégáink a vezetés közben kézben tartott mobiltelefont használókra is fókuszálnak. Ezúton is felhívjuk a közlekedők figyelmét arra, hogy minden estben tartsák be a közúti közlekedési szabályokat! Ne sodorják veszélybe magukat és a többi közlekedőt azzal, hogy a szabályokat áthágva, azokat megszegve vezetnek! Balestmentes közlekedést kíván a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság!"

A drónos ellenőrzésekről egyébként - ezt már mi tesszük hozzá - úgy lehet "értesülni", hogy a rendőrök, amint az a Dunaújvárosban készült videón is látható, minden esetben megállítják a szabálytalanságot elkövetőt. Tehát ha valaki például áthajt a piros jelzésen vagy éppen szabálytalanul előz, azt a drón a levegőből rögzíti, s a kereszteződés másik felén vagy az úton kicsit arrébb már ott vannak a rendőrség munkatársai, akik megállítják a szabálytalanul közlekedőket.