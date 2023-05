A nyomozás adatai szerint a férfi 2023. januárjában egy közösségi oldalon felvette a kapcsolatot a sértettel, szexuális tartalmú üzeneteket, illetve képet küldött neki magáról, majd arra vette rá, hogy saját magáról szintén készítsen ilyen felvételeket, és azokat továbbítsa neki. A férfi a közösségi oldalon keresztül a kiskorúról készült pornográf képeket egy ismerősének is megküldte, akivel egyéb szexuális tartalmú felvételeket is megosztott.

A cselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára és törvényi fenyegetettségére figyelemmel, - amely 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztés - alaposan lehet tartani a gyanúsított szökésétől, elrejtőzésétől. A férfi vonatkozásában fennáll annak a veszélye is, hogy szabadlábra kerülése esetén más informatikai eszközök igénybevételével a bizonyítás megnehezítésére törekedne. Mivel a gyanúsított több kiskorú személy sérelmére is ugyanilyen jellegű bűncselekményeket követett el, terhére a bűnismétlés veszélye is megállapítható.

A Székesfehérvári Járásbíróság az ügyészi indítványnak helyt adott és elrendelte a terhelt letartóztatását, a döntés védelmi fellebbezés folytán nem végleges.