A vádirat szerint a férfi azért hívogatta ennyiszer 2022. május és 2022. augusztus között az édesanyját, akár éjjelente is, hogy pénzt, illetve ételt kérjen tőle, valamint beleavatkozzon a magánéletébe. Ezen túl pedig nem csak telefonon próbálta elérni, hanem személyesen is, többször megjelent az anyja házánál. Tette ezt annak ellenére, hogy a nő korábban már egyértelműen jelezte – letiltotta fia telefonszámát és személyesen is elmondta –, nem szeretné a gyakori kapcsolattartást és anyagilag sem fogja támogatni.

Majd 2022. augusztus 2-án a férfi ismét megjelent édesanyja otthona előtt és kiabálva pénzt követelt tőle, továbbá közölte: nem megy el, amíg nem kap pénzt. Végül, a szabadulás reményében adott neki 3 ezer forintot. A férfinak ez bizonyára nem volt elegendő, így hulladékot dobott anyja udvarára, majd másnap ismét pénzt követelve visszament. Akkor azonban az anya már megtagadta a pénzt, ezért a férfi a szemetes tartalmát a ház előtti árokba borította, majd anyjának sértő kézjelet mutatva tovább állt. Az ügyészség vádiratában a terhelttel szemben, tárgyalás mellőzésével közérdekű munka büntetés kiszabását indítványozta.