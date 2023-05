A Bicskei Rendőrkapitányságon 2023 januárjában eljárás indult nagyobb kárt okozó csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen.

A nyomozás adatai szerint a sértett ismert közösségi oldalon hirdetést adott fel, hogy nagyértékű amerikai karóráját szeretné eladni, vagy elcserélni autóra, vagy azonos árkategóriájú órára. Kis idő elteltével jelentkezett is egy férfi, aki azt állította, hogy szintén egy nagyértékű német karóra birtoklója, ezért találkozót beszéltek meg Bicskén, egy áruház parkolójában. A férfi álnéven mutatkozott be és miután megegyeztek a cserében, az adásvételi szerződésre is hamis adatok kerültek. A cserét követően a sértett az órát pár napra rá bevizsgáltatta és kiderült, hogy az hamisítvány. Az elkövető ezek után elérhetetlenné vált.

A begyűjtött információk alapján a rendőrök látókörébe került egy 29 éves budapesti férfi, aki először tagadta a cselekmény elkövetését, később azonban beismerő vallomást tett, és a rendőrség részére átadta a kicsalt karórát.

A Bicskei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály munkatársai 2023. április 12-én szolgáltatták vissza jogos tulajdonosának az említett tárgyat, amivel több mint kétmillió forint összegű kár térült meg.

A rendőrök az eljárásban szükséges nyomozási cselekményeket elvégezték, és a napokban az iratokat az ügyészségnek átadták, így a tettes nagyobb kárt okozó csalás bűntett elkövetése mellett hamis magánokirat felhasználás vétségéért is felelhet.