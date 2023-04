Április 26-án délelőtt 10 órától a Bregyó Sportcentrum ad helyet az idei Fejér vármegyei rendőr- és tűzoltónapnak. A rendezvényen többek között lesz fegyverzet-technikai bemutató, és a rendőrkutyák is megmutatják tudásuk legjavát, azon túl, hogy számos rendőrségi járművet is megnézhetnek az érdeklődők.

A "tűzoltó részlegen" pedig egy szimulált baleset műszaki mentését mutatják majd be, de lesz célbalövés puttonyfecskendővel, s az úgynevezett füstsátort is kipróbálhatják a bátrak.