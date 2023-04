Pénteken este fél 9 előtt kapta a hívást a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület, hogy kigyulladt egy kisteherautó motortere Ráckeresztúron – áll a Marton ÖTE közösségi oldalán, ahol azt is elárulják: ez volt az idei 36. káresetük. A helyszínre pár percen belül megérkezett a gyorsbeavatkozó autójuk, amely éppen Ráckeresztúron volt készenlétben. Ennek köszönhető – árulták el esetbeszámolójukban -, hogy nagyon gyorsan, néhány tűzoltókészülék segítségével meg tudták akadályozni, hogy a lángok továbbterjedjenek. Közben a helyszínre értek fecskendővel is, így „vízzugárral, kéziszerszámokkal és hőkamerával” fejezték be a tűzoltást, majd pedig visszahűtötték a motort és a műszerfalat.

Az egyesület ezzel az esettel szemléltette korábban megfogalmazott elképzeléseit, nevezetesen azt, hogy a környéken – például Ráckeresztúron – állomásozó gyorsbeavatkozó autójuk kiérkezik a helyszínre még mielőtt a gépjárműfecskendő odaérne Martonvásárról. „Következő nagy tervünk, hogy Tordason is ismét készenlétben álljon ilyen kisebb gépjármű” – árulták el, kiemelve, hogy az egyesület fejlesztési munkája az adó 1 százalékával is támogatható.