A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság adatai szerint 2022-ben, megyénk közútjain, a személyi sérüléses baleseteknél, a közlekedők közel 17 százaléka nem használta a biztonsági övet.

Sebestyén Mária rendőr-alezredestől, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől azt is megtudtuk, hogy tapasztalatuk szerint, jellemzően a gépkocsik hátsó utasai azok, akik inkább mellőzik a biztonsági övnek a használatát. A személyautókon kívül ilyenek még a kilenc személyes kisbuszok és az autóbuszok is.

A vármegyénkben szerzett tapasztalatok nagyjából megegyeznek az országos adatokkal, ami nem éppen fényes, főleg, ha azt vesszük, a skandináv országokban a biztonsági öv használata a jármű használók körében közelít a száz százalékhoz.

Hogy mennyire nem tréfából van a járművekben a biztonsági öv, arról több tanulmány is született. Most pedig az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága a “Klikkanddrive” plakátkampánya és a Csatlakozz! mozgalma mellett egy videóval is igyekszik felhívni a figyelmet a biztonsági öv fontosságára, ami egyrészről életet ment, másrészről a Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozása (KRESZ) szerint, KÖTELEZŐ! Az ORFK-OBB által készített plakátok jól ábrázolják, mennyire egyszerű az “összeszerelés”. Nem kell hozzá más, csak te, az öv és hogy legyen hozzá eszed:

Hihetetlen, hogy mennyien nem kappcsolják be a biztonsági öveket, az autóban

Az ORFK-OBB videófilmje:

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság sem veszi félvállról a biztonsági öv használatának “életbevágóan” kardinális szerepét.

Közleményükben részletesen körbejárják eme egyszerű tartozék esszenciális fontosságát, amiből saját videójuk sem marad ki.