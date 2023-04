Olvasónk információja szerint már máskor is volt ilyen látványos intézkedés, ugyanitt. Legutóbb, októberben a feol.hu is hírt adott arról, hogy tömegverekedés tört ki az egyik családi háznál. Hogy ezúttal mi történhetett, természetesen elküldtük kérdéseinket a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak és az Országos Mentőszolgálatnak is. Amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.

Frissítés:

Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta a feol.hu-t, hogy a helyszínről egy középkorú férfit szállítottak bajtársaik további vizsgálatok és megfigyelés céljából kórházba.