Ami pedig igazán döbbenetes – legalábbis a laikusok számára –, hogy az oltási munkák során csupán egy takarót használtak a szakemberek. Ez természetesen egy speciális eszköz volt, az úgynevezett tűzoltó takaró, melyet az országban az elsők között kaphattak meg a székesfehérvári tűzoltók.

Az égés három feltétele az éghető anyag, az oxigén és a gyulladási hőmérséklet megléte – emlékeztet közösségi oldalán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, hozzátéve: ha a három feltétel közül az egyik megszűnik, a tűz kialszik. Nos, így működik a tűzoltó takaró.

"A letakart tűztől elzárja az oxigént, elfojtja a lángokat és jelentősen visszaszorítja, csökkenti a füstképződést, éppen ezért garázsokban, parkolóházakban rendkívül hatékonyan alkalmazható, és kigyulladt elektromos autóknál is bevethető" – részletezik. Emellett a bejegyzésből az is kiderül, hogy a speciális eszközök között többször alkalmazhatóak és egyszer használatosak is léteznek – utóbbiakkal a kezdődő konyhai, háztartási tüzek is könnyen elolthatók.

Nézzék csak: