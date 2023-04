Meg is lett a baj. A sorban haladóknak ugyanis vészfékezniük kellett, így a Mercedes, amelyik kifejezetten közel merészkedett az előtte haladó Dusterhez, jól bele is csattant. "Tényleg ennyire nehéz belátni, hogy a megfelelő követési távolság fontos dolog?" – tették fel a kérdést a bpiautosok.hu oldalon, ahová a portál olvasója a fedélzeti kamera felvételét is elküldte. A baleset egyébként április 7-én, pénteken 10.30 óra környékén, az M1-es autópályán, a Zsámbéki pihenőhely után történt.

