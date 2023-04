A katasztrófavédelem tájékoztatása alapján két gépkocsi ütközött össze a 81-es főút 17-es kilométerszelvényénél, Söréd térségében. Összesen hárman utaztak a járművekben, amelyek közül az egyik az ütközés erejétől az árokba borult. A móri önkormányzati tűzoltók mellett a társhatóság is kiérkezett a helyszínre, ahol félpályán halad a forgalom a baleset miatt. A sérült járművek az árokban, a mentést végző szakemberek, rendőrök, tűzoltók járművei pedig Székesfehérvár irányába tartó sáv van vannak. Nagy torlódás nincs, de legalább plusz 5 perc menetidővel érdemes számolni. Fontos óvatosan megközelíteni a helyet, ahol a rendőrség irányításával váltakozó irányban halad a forgalom, már csak azért is, mert a műszaki mentéshez valószínűleg még további járművek is érkeznek.