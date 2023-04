Mint arról több alkalommal is tudósítottunk, tavaly december közepe óta egy betöréssorozat tartotta félelemben vármegyénk harmadik legnépesebb településén élőket. Ez nem csak a helybeli közösségi oldalon volt téma, hanem a városvezetést is foglalkoztatta és a rendőrség is nyomozást rendelt el az elkövetők felderítése érdekében. A múlt év végén nyolc esetben, 2023 február elején pedig három alkalommal, vagyis összesen 11 betörés történt móri lakóházakban. A város polgármestere, Fenyves Péter saját közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy „ezek a cselekmények felforgatták békés mindennapjaikat”, ezért fokozottabb éberségre és a rendőrségi nyomozás segítésére hívta fel a móriak figyelmét. Ugyanakkor Gyanús körülményeket észleltek a Móri járás több községében is. Csákberényben és Nagyvelegen idegenek próbálták kifigyelni a megjelenő autókból a betörésre legalkalmasabb házakat, helyszíneket.

Bűnügyi fotó a befeszített ajtóról

Forrás: rendőrség

A betörési ügyekben elrendelt büntetőeljárásban, illetve a nyomozómunka szempontjából is fordulatot jelentett egy február 2-án történt rablás, amikor egy idős házaspár otthonába történt éjszakai behatolás után megszerzett nagy összegű zsákmány annyira „elszédítette” az elkövetőket, hogy a helyszínen hagyták a bejutáshoz használt feszítővasat és vésőt, amelyeknek nagy szerepe volt az elfogásukhoz vezető azonosításukban. A részletekről Burján István r. alezredes, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályvezetője a következőként nyilatkozott az ORFK lapjának, a Zsaru Magazinnak: „Február 2-án kora hajnalban egy nő azzal hívta fel a segélyhívót, hogy Mór központjában élő szüleit kirabolták, és 9,8 millió forintot vittek el tőlük. A Móri Rendőrkapitányság forró nyomos és rendészeti munkatársai kezdték meg az adatgyűjtést, de a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság (FVMRFK) bűnügyi technikai osztályáról is mentek ki a helyszínre, nyomkövető kutyát is vittek. A sértett asszony megromlott egészsége miatt nem volt kihallgatható állapotban, a 93 éves férfit is nagyon megviselték a történtek, de őt kollégáim kikérdezték. Elmondta, arra lett figyelmes, hogy fény szűrődik be a szomszédos nappaliból, és hallani vélte, hogy ott valakik pakolásznak. Döbbenten tapasztalta, hogy ismeretlen, kesztyűs férfiak kutatnak a szekrényeikben. Egyikük hátulról rádobott egy kabátot a fejére, a padlóra lökte, s kézzel ráfogott a fejére. Legalább tíz percen keresztül tartotta leszorítva a rémült férfit. Közben egy másik rabló átment a hálóba, ruhával letakarta az asszony fejét, aki a zajra felébredt, de az ágyat nem hagyta el. Miután a bűnözők elmentek, a férfi először a felesége után nézett. Miután meggyőződött róla, hogy eltűnt közel 10 millió forintjuk, amit borítékokban tartottak az éjjeliszekrényben, illetve egy autóstáskában, kétségbeesetten felhívta a gyermekeit.”

Megalapozott a rendőrség gyanúja O. Roland (zöld nadrágban) és M. István ellen a februári rablás elkövetésében

Forrás: rendőrség

A bejelentés után bevezetett elsődleges nyomozati cselekmények – helyszíni szemle, széleskörű adatgyűjtés: tanúkutatás, biztonsági és térfigyelő kamerák felvételeinek tanulmányozása – meghozták a maguk eredményét. A legmeglepőbb volt a helyszíni szemlét végzők számára, hogy a szekrényekből kidobált ruhák alatt egy feszítővasat és egy vésőt is találtak. „Valószínűleg az elkövetők annyira megörültek a nagy összegű zsákmánynak, hogy bezsongtak, és a pénz elpakolása közben a magukkal vitt és a betöréshez használt szerszámokról megfeledkeztek. A rápakolt ruhák miatt nem látták őket, de ez a viselkedés sokat elárult róluk. A pajszerről és a vésőről, amelyeket a kertkapu és a bejárati ajtó felfeszítéséhez használtak, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ hemogenetikai analízise kimutatta, hogy több személy DNS-e is megtalálható rajtuk. Miután ezeket a mintákat elkülönítették, és a rendelkezésre álló adatbázisba betáplálták, közülük kettő a móri M. István és a sárkeresztúri O. Roland DNS-profiljával mutatott egyezést. M. Istvánt korábban vagyon elleni bűncselekmény miatt ítélték el, O. Rolandot pedig személy elleni erőszakos bűncselekmények miatt, és ezekben az eljárásokban vettek tőlük DNS-mintát” – ismertette az ügy legérdekesebb részleteit az alezredes.



Forrás: rendőrség

A FVMRFK Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Osztályának munkatársai fogták el a két priuszos férfit. Az előállításukat követően rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt – őrizetbe vételük mellett – gyanúsítottként hallgatták ki őket. Egyelőre tagadják a bűncselekmény elkövetését, vallomást sem tettek, az alibijük igazolásánál is ellentmondásba keveredtek. M. István és O. Roland rendőrség által indítványozott letartóztatását az eddigi bizonyítékok alapján a bíróság jóváhagyta. A rendőrség tovább vizsgálja a gyanúsítottak más bűncselekményekben való érintettségét, illetve kik nyújtottak nekik segítséget azok elkövetéséhez. Ugyanis kiderült az is, hogy egy móri Szabadság téri, több lakrészből álló belső udvaros sorház néhány lakója az idős házaspár kirablása óta gyanúsan költekezik: van, aki húszezressel fizet a közeli dohányboltban, holott anyagilag nem úgy áll; míg másnál közel egymillió forintot találtak a táskájában húszezres címletekben a közúti igazoltatása során. Valószínűleg senkinek sem tűnik plusz csattanónak, a bankókon a rablás egyik sértettjének a genetikai nyomait találták meg a szakértők.