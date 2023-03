Felháborító 1 órája

Penetráns videó: összevizelte a férfi az egyik palotavárosi panellakás ajtaját, majd bónuszként még egy cipőt is ellopott

Nem elég, hogy összevizelte az egyik fehérvári panellakás ajtaját, még egy cipőt is ellopott az a férfi, akinek gyomorforgató tettéről videó is készült. Olvasónk szerint az épületbe sajnos bejárnak a drogosok, és más dolgok is eltűntek már. Vajon kitehet-e az ember csak úgy egy kamerát, hogy az a lakása előtti területet figyelje?

Forrás: videóból

Finoman szólva is gyomorforgató videófelvételt osztott meg a közösségi oldalon az egyik palotavárosi panelház legfelső, tizedik emeletén lakó olvasónk. Egy férfi kissé tétova léptekkel megérkezik a lakások bejárati ajtaja előtti térbe. Mintha keresgélne, mit lehetne elvinni, aztán nemes egyszerűséggel levizeli az egyik lakás ajtaját. Ezek után pedig olvasónk ajtajához megy, s a lábtörlőről elemeli az egyik jó állapotú, s számára talán méretben is megfelelő cipőt. Ezek után, mint aki jól végezte a dolgát, szépen kisétál a lift irányába. - Lopás már sajnos többször is előfordult a lépcsőházunkban, de olyat, hogy valaki egyszerűen levizeli az ajtót, itt a tizediken még nem tapasztaltunk - mondta a feol érdeklődésére Edina, aki szerint sajnos a drogosok sokszor bejutnak a lépcsőházba, szeretnek sajnos ott tanyázni. Sajnos többször az is előfordult, hogy a bekábult illetők benyitogattak a lakásokba! A felháborodott lakó szerint szükség lenne a lépcsőházban több ponton kirakni kamerákat, ám sajnos - mint mondta- a közös képviselő maximum egy papírt ragaszt ki a liftbe, amin arra kéri a lakókat, hogy idegeneket ne engedjenek be az épületbe, de kamerák nem kerültek ki a lépcsőházba. A lakó szerint már bicikli is tűnt el az épületből, pedig az egy zárt helyiségben volt, cipőkből viszont többet is lenyúltak valakik. Egyszer például a saját gyermekének a cipőjét vitte le valaki, de aztán a földszinten megtalálták, a tolvaj valószínűleg rájött, hogy azzal nem tud mit kezdeni. A videófelvétellel, pontosabban azzal kapcsolatban, védheti-e ilyen módon a saját lakását egy tulajdonos, megkerestük az egyik székesfehérvári közös képviselőt. Schmöltz Miklós a feol érdeklődésére elmondta, a jogszabály szerint semmilyen kamera nem irányulhat magántulajdonú lakás ajtajára vagy más nyílászárójára sem, még akkor sem, ha az a közös tulajdonban álló épületen, épületrészen vagy területen van elhelyezve. Ebből adódóan az ilyen tízemeletesek esetében elsősorban liftekben és a bejárati ajtó után, a postaládák környékén lehet jogi szempontból legálisan kamerákat felszerelni, de ehhez is szükséges lakógyűlést tartani, s ott a lakók kétharmadának igennel kell szavaznia a kamerák felszerelésével kapcsolatban. - A kisebb, 3-4 emeletes társasházak esetében egy lakásra nagyobb költség esik a rendszer üzemeltetésével kapcsolatban, hiszen a felvételeket bárki nem nézheti meg, éppen ezért Schmöltz Miklós tapasztalatai szerint inkább a nagyobb, tízemeletes épületekben szoktak kamerarendszert kérni, vállalni a lakók. Olvasónk szerint egyébként az ő szomszédjai hozzájárultak a kamera felszereléséhez a tizediken, hiszen közös érdekük a nyugalom, a rend fenntartása és a cikk elején bemutatott "úriemberek" elleni védekezés. Egyébként a kamera eleve úgy lett beállítva, hogy azon a bejárati ajtók nem látszanak, csak a lépcsőház utcára néző üvegablakai és a folyosó.

