Az esetről az Opelt vezető férfi párja számolt be a közösségi oldalon, ahol azt is leírta, jelezték a BMW-s sofőrnek, hogy álljon félre, de ő mit sem törődve ezzel bocsánatkérés nélkül elhajtott a helyszínről. Feltehetően a felfordulás és a sietség miatt nem tudták megjegyezni a BMW rendszámát, így most az internet népében bízva olyan személyeket keresnek, akik arra jártak az említett időben és láttak a koccanást, esetleg még a rendszámot is megjegyezték.

A hozzászólásokat olvasva, a legtöbben igyekeztek tanácsokkal ellátni a károsultakat, hogy hátha rögzítette a történteket egy kamera, míg mások olyan megjegyzéseket fűztek a poszt alá, hogy meg sem lepődnek, hiszen a „ a BMW-sek ilyenek”.