Lapunk akkor, a helyszínen járva, valamint a rendőrség közleményéből megtudta, a tanítónő 47 éves szomszédját fogták el az egyenruhások, akik a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságra előállították, gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és fogdába szállították a férfit.

A Fejér Vármegyei Főügyészség most közzétett sajtóközleménye részletezi a tragédia előzményeit is. Eszerint a férfi 2022. június elején költözött a Polgárdiban lévő sorházi házrészbe, ahol közös, elkerítetlen udvarral rendelkezett a tanítónővel és annak unokaöccsével. A férfi az udvaron olvasott és cigarettázott, amikor a tanítónő megkérte: cserélje ki nála a gázpalackot. A 70 éves asszonyt ezt követően kezdte el bántalmazni; s mivel a nő a földre került és segítségért kiabált, egy, a garázsban talált, nyél nélküli, 14 cm hosszú kalapácsfejjel tízszer tarkón ütötte. Ezt követően a kalapácsfej mellett egy gyorskötözőt is magához vett, azt a tanítónő nyaka köré helyezte és megzsinegelte őt vele. Az eszméletlen nő fejére, felsőtestére egy műanyag zsákot is húzott, s mivel látta, hogy a tanító még lélegzik, a gyorskötözőt tovább szorította. A testet egy ponyvába tekerte, bálamadzaggal összekötözte, a garázsba húzta, majd arra háztartási hulladékkal teli zsákokat helyezett.

A tanítónő eltűnését unokaöccse jelentette be, a rendőrök még aznap megtaláltak a holttestet. A halál közvetlen oka az oxigénhiányos állapot miatti agykárosodás volt.

Az ügyészség fegyházbüntetés kiszabását, közügyektől eltiltást, a letartóztatás fenntartását, valamint annak megállapítását indítványozta, hogy a

vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra.