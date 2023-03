Február 3-án kora este érkezett a hír szerkesztőségünkhöz, hogy a rendőrség helyszínel a a Palotai út és Halász utca kereszteződésénél, a mentők pedig épp egy idős hölgy életéért küzdenek. Akkor egy szemtanútól helyszíni képet is kaptunk, az ezen látható fehér, Renault típusú autóbusz sodorta el a 71 éves asszonyt.

Akkor az első hírünk az volt, hogy életveszélyes sérülésekkel szállították az áldozatot kórházba. Másnap már a rendőrségtől kaptuk a szomorú hírt, hogy sajnos a hölgy ezt követően, a kórházban elhunyt. Akkor a feol.hu azt a tájékoztatást kapta, hogy a székesfehérvári kapitányság az eset körülményeit büntetőeljárás keretein belül vizsgálja.

Cikkünk alatt, a közösségi oldalon már akkor is számos kérdés fogalmazódott meg a véleményüket kifejtők, akár a szemtanúk részéről is, hiszen még számukra is kérdőjeles: mi vezetett a tragédiáig? A gyalogos már a piros jelzésen haladt át, mikor sajnálatos módon a buszsofőr elütötte? Laikus nyelven fogalmazva, a sofőr a vétkes, vagy a gyalogos volt figyelmetlen? Rendkívül sok visszajelzést kaptunk erre a hírre. Sokan felvetették, hogy talán hibásan működött a gyalogos lámpája, mert már korábban is volt rá példa, illetve sokak tapasztalata, hogy rendkívül rövid ideig mutat ezen a helyen szabad jelzést. Ezeket a tényezőket megvizsgálták-e azóta? Egyelőre ki kell jelenteni: több a kérdés, mint a válasz.

Most, majd' egy hónap távlatából kíváncsiak voltunk, hol tart a nyomozás, lehet-e már tudni, pontosan hogyan történt a baleset? Ezért a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálatához fordultunk kérdéseinkkel. Válaszukat alább, változtatás nélkül közöljük:

"Tájékoztatjuk, hogy a hivatkozott ügyben a Székesfehérvári Rendőrkapitányság halálos kimenetelű közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt folytat jelenleg is nyomozást. A folyamatban lévő büntetőeljárás érdekeire való tekintettel bővebb tájékoztatást nem áll módunkban adni."