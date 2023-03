- Ön szerint mitől lesz jó egy rendőrkapitány?

- Elsősorban szerintem attól lesz jó vezető, hogy ért a szakmához, s valamilyen szinten a rendőrségen fellelhető összes szakterülethez. Illetve a nagyon jó vezetői gárdától, hiszen ez csapatmunka. Továbbá attól, ha kellőképpen empatikus, állampolgárbarát, s a munkatársai felé is az, mindamellett, hogy kellőképpen betartja a követelményeket – hiszen ez egy hierarchikus felépítésű szervezet. Sok mindent meg kell tenni azért, hogy a kollégák jól érezzék itt magukat, értsenek a munkájukhoz és azt el is végezzék.

- 20 éve dolgozik a kapitányságon. Elég tapasztalat ez ahhoz, hogy tudja, megbízatását követően szükséges-e valamin változtatni a kapitányságon belül.

- Tekintve, hogy az elmúlt 10 évben a kapitányság vezetőjének helyettese voltam, megítélésem szerint a kapitányság működésében, szervezetében jelentős változások nem szükségesek. Jól felépített rendszert vettem át, melyben a vezetői gárda és a kollégák is mindent megtesznek azért, hogy a rendszer továbbra is jól működő és eredményes legyen. Átalakításban tehát semmiképpen nem gondolkodunk, főképp azért sem, mert Kovács kapitány úr nem azért ment el, mert valami nem működött. Sőt, azt gondolom, az egyik legjobban működő rendőri egységet vehettem át! Azért ment, mert kitöltötte a lehetséges maximális időt, amit egy kapitány egy szolgálati helyen eltölthet.

- Noha 20 éve dolgozik Székesfehérváron, de honnan indult a karrierje?

- Eredetileg Tolna megyei vagyok, a rendőri karrierem 1990-ben kezdődött Pakson, nyomozóként. Előtte a határőrségnél dolgoztam. Nagyon tetszett a nyomozói munka, de viszonylag hamar más beosztásba kerültem. A Dunaföldvári Rendőrkapitányságra kerültem, majd a Simontornyai Rendőrőrsön találtam magam parancsnokhelyettesként, majd parancsnok lettem. Székesfehérvárra 2003-ban jöttem nyomozónak. Először beosztott nyomozó voltam, majd alosztály vezető-helyettesként, utána osztályvezető helyettesként, majd osztályvezetőként dolgoztam. Ezt követően lettem a kapitányság vezetőhelyettese.

- Miben változott Székesfehérvár bűnügyi térképe az elmúlt évtizedekben?

- Nagyon sok minden változott 20 év távlatában. Akkor, naponta 2-3 autófeltörés volt, ami arányaiban tekintve soknak számított, csakúgy, ahogy manapság is soknak számítana. Fehérváron a rablások száma mintegy 60-70 volt. Ezek kimondottan súlyos bűncselekménynek számítanak, azonban az elkövetők gyors felkutatásának és elfogásának köszönhetően az ilyen jellegű bűncselekmények száma radikálisan csökkenő tendenciát mutat. Viszonylag kevés tehát az a bűncselekmény, amely negatívan befolyásolná az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét: betörések például elvétve vannak. Sokat dolgoztunk ezért, de elértünk sikereket azzal is, hogy a Szomszédok egymásért mozgalom kialakult, létrehoztunk különböző bűnmegelőzési programokat, jobban odafigyelnek egymásra és a saját értékeikre az emberek. De az is látható, hogy az akkori bűnelkövetők kikoptak – megöregedtek, börtönben vannak. A fiatalok pedig a rablások miatt elég súlyos büntetéseket kaptak, ami jó tanulópénznek tekinthető. Az is ténynek tűnik, hogy a gazdaságban olyan szerkezeti változások történtek, melynek hatására kevésbé volt érdemes bűnözésbe fogni és a lebukás veszélye is mindinkább megnövekedett. Most az a tapasztalat, hogy talán valamelyest emelkedik a bűnelkövetések száma, de elsősorban nem azok, amelyek a szubjektív közbiztonságérzetet hátrányosan befolyásolják. Ma főleg az online térre tevődött át a bűnözés egy része. Nagyon jól felkészült bűnelkövetőkkel állunk szemben, melyben az eredményességet nehezíti az online tér adta anonimitás is. Az online tudatosság emelése nagyon fontos a lakosság körében, erre próbálunk erősíteni mi is a bűnmegelőzés eszközeivel.

- Minden hónap első keddjén fogadóórája van. Milyen témákkal érkeznek az emberek?

- Mindenféle saját ügyben érkeznek, általában kérésekkel, büntetések kezelésével. Ám az információk nem így érnek el a kapitányságra: a legtöbbet a városrészekről a lakossági fórumokon tudunk meg.

- Székesfehérvár az otthona?

- 20 éve dolgozom, 15 éve itt is élek. Szeretem Székesfehérvárt, amely szerintem – összevetve más városokkal – nagyon élhető. Rendőri munkánk hatákonyságának visszaigazolását látom abban, hogy ha például nyitva marad véletlenül valahol egy ajtó, nem kell tartania a tulajdonosnak attól, hogy mire visszaér, ki van pakolva a ház vagy az autó. Sokévi munkánk van ebben nekünk, a társadalomnak és a gazdaságnak is.