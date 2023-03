Győrfi Pál az MTI-nek azt nyilatkozta, a mentők a sérülteket a győri, az egyik budapesti, a tatabányai és a székesfehérvári kórházba szállították. A helyszínre négy helikopterrel és 16 mentőautóval érkeztek; a tömegbalesetben tíz gyermek és huszonkilenc felnőtt sérült meg.

A több mint negyven gépjárművet érintő balesetről, ahhoz kapcsolódóan az új információkról lapunk is folyamatosan beszámolt. A történések másnapján, vagyis március 12-én, vasárnap az útkezelő MKIF Zrt. tájékoztatta bizonyos rendszerességgel a közlekedőket az M1-es autópálya állapotáról. Kiderült, a balesetben 160 méteren megsérült a két sávot elválasztó szalagkorlát is, így a szakemberek ennek megjavításával is foglalkoztak a roncsok eltakarítása és az úttest megtisztítása után. S noha a munkálatokat a Győr felé tartó oldalon délben befejezték, a 80 km/h-s sebességkorlátozás továbbra is érvényben van a helyszínen a megégett aszfalt balesetveszélyes mivolta miatt.