A rendezvényt Halász Attila rendőr alezredes, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság megbízott rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese, a bizottság megbízott elnöke nyitotta meg. Kaposvári Károly rendőr alezredes, a közlekedésrendészeti osztály vezetője, a bizottság ügyvezető elnöke megtartotta 2022-es évre vonatkozó közlekedési balesetek alakulásáról szóló beszámolóját. Pozitívumként értékelte, hogy a személyi sérüléses balesetek számában az előző évekhez képest is csökkenés mutatkozott, viszont a vármegye közútjain, közlekedési balesetek következtében sajnálatos módon így is 22-en vesztették életüket. Ezt követően Illés Mihály rendőr alezredes, a Fejér Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára a tavalyi évben végzett baleset-megelőzési tevékenységről számolt be fényképekkel és videóval színesített előadásában.

Óberling József rendőr ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője, az OBB ügyvezető elnöke elégedettségét fejezte ki a bizottság munkájával kapcsolatba és arról tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a 2023-as évre tervezett rendezvényeiket, programjaikat úgy állítják össze, hogy minden korosztályhoz eljussanak, és már kisgyermekkorban megkezdődhessen a helyes közlekedésre nevelés.

Több évtizeden át tartó balesetmegelőzési tevékenységük elismeréseként Kuczik János Zoltán rendőr vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes, az ORFK-OBB elnöke jutalomban részesítette a Székesfehérvári SZC Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumot, a díjat átvette Szereminé Hegedűs Krisztina igazgató; a Székesfehérvári István Király Általános Iskolát, a díjat átvette Krählingné Kovács Tünde igazgató; Nagy Imrénét, a Váli Vajda János Általános Iskola közlekedési szakkörvezetőjét; Molnárné Strohéber Zsuzsannát, a Soponyai Zichy János Általános Iskola és AMI közlekedési szakkörvezetőjét; Németh Jánost, a Vértesboglári Nyelvoktetó Német Nemzetiségi Általános Iskola közlekedési szakkörvezetőjét; Zsolnai Józsefet, a RITMO Autósiskola nyugdíjas gépjármű oktatóját.

Az elismeréseket Óberling József rendőr ezredes és Halász Attila rendőr alezredes adta át a díjazottak részére.