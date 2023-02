Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán számolt be kollégájuk nyugdíjba vonulásáról. Gál József kiváló gépkocsivezető, 38 évig szolgált a Székesfehérvári Mentőállomáson. A rohamkocsi ikonikus gépkocsivezetője kiemelkedő szakmai tevékenységéért több elismerésben is részesült, de hatalmas közlekedési rutinját 766 000 balesetmentes kilométer is bizonyítja.

Forrás: Országos Mentőszolgálat