Sajnos nem ez az első eset, hogy valakik a Sóstó természetvédelmi területen úgy érzik, mindent lehet, mindent szabad. Néhány éve a fákról lelógó "fészekfoteleket" tették tönkre, de előfordult, hogy az információs táblákat rongálták meg. Sajnos most egy újabb szomorú esetről számoltak be a Sóstó Székesfehérvár Facebook-oldalán. Eszerint újra megrongálták, elcsúfították a természetvédelmi terület tanösvényének több információs tábláját. Szerencsére a területen fix kamerák és éjjel is jól látó mobil vadkamerák is vannak, így a terület kezelői most átnézik ezeknek a felvételeit is, hogy minél előbb a rongálók nyomára bukkanjanak.

Mint írták: "Felhívjuk a figyelmet, a területen csak engedéllyel lehet sötétedés után tartózkodni, az ellenőrzéseket sajnos fokoznunk kell a jövőben."

Vigyázzunk környezetünkre, Székesfehérvár értékeire!