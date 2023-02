Országos akciót hirdetett a rendőrség, hogy egy minden vármegyére kiterjedő ellenőrzéssel kiszűrje és egyben rávezesse a helyes útra a passzív biztonsági eszközöket nem használókat. A szabályosan felvett bukósisak, a bekapcsolt biztonsági öv és a megfelelően rögzített gyerekülés jelentősen csökkenthetik a sérülések számát, illetve azok súlyosságát, így indokolt is újra meg újra felhívni a közlekedők figyelmét ezekre. Ám a nagyszabású ellenőrző akció első napján, Székesfehérváron a 62-es út bevezető szakaszán és a Móri úton finn módszer szerinti alkoholellenőrzés is zajlott. A metódus abból áll, hogy a szolgálatot ellátó rendőr nem ellenőrzi sem az autó, sem a járművezető hivatalos dokumentumait, csupán egy szondát, vagyis egy kalibrált alkohol tesztet fújat. Akinek negatív az eredmény, az azonnal mehet tovább, akinek nem, arra egy újabb teszt vár, ám akkor már egy hitelesített légalkohol mérő berendezés segítségével. Utóbbi szerkezet olyan pontosságú, hogy még a vérvételt is helyettesíti.

Megkérdeztük a rendőrségtől, hogy a passzív biztonsági eszközök ellenőrzését célzó akció részeként zajlott-e az alkohol ellenőrzés, vagy ez attól teljesen független? A Fejér Vármegyei Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálatától megtudtuk: ­- Finn módszeres ellenőrzést valóban az országos akció részeként hajtották végre kollégáink.

Várhatók-e még ilyen, finn módszer szerinti alkoholellenőrzések, és ha igen, akkor csak Fehérváron vagy esetleg más településeken is? - tettük fel a kérdést. A rendőrség válasza szerint: - A közeljövőben a járművezetők számíthatnak hasonló ellenőrzésekre a vármegye egész területén.

Azt is megkérdeztük, hogy mi volt a hétfő délelőtt tartott, sok rendőr bevonásával tartott ellenőrzés tapasztalata? Hány ember akadt fent a rostán? Mennyi szabálysértési és hány büntetőeljárás indult egy napi ellenőrzés kapcsán Fehérváron, illetve a vármegyében? Mivel ezekre nem kaptunk választ, meg kell várnunk, amíg lezárul az ellenőrzés és nyilvánossá válnak a számadatok.

Meg nem erősített források szerint egyébként a finn módszer alkalmazása nem volt hiábavaló. Hétfőn, a hajnali ötkor kezdett ellenőrzés szomorú statisztikája az, hogy óránként elbúcsúzott egy vezető a jogosítványától.