A módszernek és a sok, összehangoltan dolgozó rendőrnek köszönhetően az ellenőrzés gyorsan halad, nem okoz semmilyen torlódást, annak ellenére hogy minden autóst kivétel nélkül megállítanak.

A metódus abból áll, hogy a köznyelvben szondának hívott kalibrált alkohol tesztert kell mindenkinek megfújni. Ha nincs gond, akkor már mehet is tovább dolgozni vagy éppen iskolába az autós, ám ha igen, akkor jöhet egy komolyabb ellenőrzés. Erre azért is van szükség, mert a teszter még a téli szélvédőmosó folyadék alkoholtartalmát is érzékeli. Az autóst kiszállítják, és a tiszta levegőn újat fújatnak vele. Ha az is pozitív értéket mutat, akkor jön egy még ennél is érzékenyebb és pontosabb műszer, a hiteles légalkohol mérő berendezés. Aki ezen az ellenőrzésen fennakad, az nagy bajba került, ugyanis 0.26 mg/liter érték alatt közigazgatási, felette büntetőeljárás szereplőjévé válik.

Mint megtudtuk, a tapasztalatok egyelőre nem rosszak, de nem is jók, ugyanis átlagosan minden órában fennakadt az ellenőrzésen valaki. A razzia természetesen nem merül ki a mai délelőttben. Egész héten várható bárhol a megye, sőt az ország egész területén, ugyanis február 13 és 19 között eleve országos szintű közúti ellenőrzési akció zajlik majd, melynek során leginkább a passzív biztonsági eszközök használatát fogják figyelni. Emiatt is fontos tehát a bukósikak, a gyerekülés, a biztonsági öv.