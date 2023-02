Az autó tulajdonosa az esetet megosztotta az egyik székesfehérvári internetes csoportban, ahol a bejegyzés alatt sokan arról írtak, hogy velük is történt már hasonló, csak nem abban az utcában. Voltak, akik nem úszták meg és sajnos sikeresen el is távolították a katalizátort a járműből, míg másoknál szerencsére nem sikerült. Ami érdekes, hogy a hozzászólók közül, már, akinek az autójából ki akarták vagy ki is lopták a katalizátort, mindenkivel az elmúlt néhány hónapban történt a bosszantó eset. Így felmerült, hogy vajon kik azok, akiket ez annyira feldühített, hogy bejelentést is tettek a rendőrségen? Meglepetésünkre az elmúlt két hétben csupán csak egy ilyet jelentettek a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságon.

– Székesfehérváron összesen egy esetben kíséreltek meg katalizátort eltulajdonítani egy személygépjárműről. Az esettel kapcsolatban a Székesfehérvári Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított – tájékoztatták a feolt.

Ez persze lehet jó hír is, azonban sokkal valószínűbb, hogy a többség ugyan bosszankodik, de aztán vesz újat és nem tesz feljelentést.

Felmerült még, hogy a biztosító téríti- e ilyen esetekben a károkat, ha a gépjárműtulajdonos csak az egyszerű KGFB-vel – kötelező gépjármű felelősségbiztosítás – rendelkezik. Kérésünkre a MABISZ – Magyar Biztosítók Szövetsége – kommunikációs vezetője, Lambert Gábor elmondta, hogy csak a teljeskörű casco-biztosítás az, ami fedezheti ilyenkor a károkat.

Az ominózus eset bejegyzése alatt a kommentelők a katalizátorlopások fő problémájának tartják azokat, akik ezzel kereskednek, hiszen, amíg lesz, aki megveszi, addig biztosan nem tűnik el ez a ’jelenség’. Nos, ebben tényleg van igazság.