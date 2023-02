"No ananas, no ketchup"- azaz semmi ananász, semmi kecsöp. Ez a felirat díszítette Barczi Péter Kossuth utcai éttermének lábtörlőjét, utalva ezzel a vendéglátóhely küldetésére és igényességére, miszerint az igazi olasz pizzára semmiféle ilyesmit nem szabad tenni. Szóval úgy tűnik, ez a jelmondat valakinek nagyon megtetszett és mint az étterem vezetője a feolnak elmondta, néhány napja egyszerűen ellopta valaki a helyéről.

- Este 11-kor indultam haza, másnap reggel már 7-kor nyitottam az éttermet, amikor észrevettem, hogy sehol a "belépő". Egyszerűen nem értem, kinek kell egy lábtörlő? Egyedileg gyártottuk le, s most kellett egy újat rendelnem 70 Euro+áfáért. De nem is elsősorban az összeg fáj, hanem maga a tudat, a jelenség, hogy a belvárosban egyszerűen ellopják egy étterem tartozékát - mondta kissé szomorúan a feolnak Péter, aki abban reménykedik, hogy talán felébred a tolvaj lelkiismerete s valamelyik éjszaka visszacsempészi a helyére a régi lábtörlőt. De talán már azzal is megelégedne, ha az utcára kitett virágait nem lopnák el a jövőben.