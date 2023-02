Ismét baleset történt a Balatoni úti felüljárón, a Horvát István-Tátra utcai, valamint a Szilvamag körforgalom közötti szakaszon. Szombaton késő délelőtt történt az eset, szemtanúk szerint busz és személyautó is érintett. A helyszínelés jelenleg is tart, mentőautó, rendőr és tűzoltó is a helyszínen tartózkodik. Aki teheti, kerülje el ezt a szakaszt.

Fotós: S.Töttő Rita / FMH