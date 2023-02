A magukat tetőfedőnek kiadó gyanús bandáról tanulságos történetet osztottunk meg olvasóinkkal a minap. Akkor egy gárdonyi férfi kifejezetten magabiztosan reagált a hozzá becsengető, bekéredzkedni próbáló férfiak próbálkozására, akik akkor gyorsan menekülőre is fogták. Igen ám, de egyre több hasonló történet lát napvilágot a Velencei-tó környékén mostanában. Ezekről azonban a rendőrség is csak akkor szerez tudomást, ha – úgy, mint a gárdonyi lakó – azt jelzi nekik. Összefüggést is csak akkor találhatnak, ha ismerik a megtörtént eseteket. A most szombaton történt gárdonyi ügy kapcsán a feol.hu azt a választ kapta a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságtól, hogy ezzel az esettel összefüggésben - bűncselekmény és szabálysértés hiányában - nincsen folyamatban lévő eljárás a Gárdonyi Rendőrkapitányságon. Ez – tesszük mi hozzá -, nem véletlen: hiszen nem valósult meg törvénysértés. Ám sajnos a térségből az említetthez hasonló esetről nem érkezett bejelentés vagy feljelentés a rendőrségre. Vagyis ha történt is hasonló bejutási kísérlet, senki nem jelezte azt a hatóság felé.

De azt azért a rendőrség is hangsúlyozza: muszáj manapság óvatosnak lenni. A megyei kapitányság azt kéri, fokozott fenntartással kezelje mindenki a váratlanul jelentkező idegeneket! Javasolják továbbá saját „biztonsági háló” kiépítését a közelben lakó, élő, könnyen elérhető, megbízható személyekből (rokon, szomszéd, polgárőr), akiktől azonnal segítséget kérhetnek, akár telefonon is. És még egy fontos jó tanács a rendőrségtől: ha mégis üzletet kötnek idegennel, ne legyenek egyedül!

Kéretlenül, váratlanul érkező idegenek megjelenésekor ne restellje senki felhívni a rendőrséget a 112-es ingyenesen hívható számon, a rendőrök ugyanis igazoltathatják és ellenőrizhetik őket. S hogy ez miért lehet előnyös? Mert miután a kilétük ismertté válik, nagyobb az esélye, hogy az általuk kitervelt cselekmény továbbra is terv marad…

Szintén rendőrségi jó tanács, a feol.hu kérdésére: az esetleges bűncselekmények megelőzése érdekében lehetőség szerint alaposan figyeljék meg a hívatlan idegeneket, gyanús gépkocsik mozgását, érkezésük, távozásuk irányát, ha mód van rá, írják fel, fotózzák le az idegen gépkocsi rendszámát, esetleg színét, típusát! Végül, de nem utolsó sorban egy igazán emberi kérést kaptunk a rendőrség részéről: ne legyünk közömbösek egymás iránt! Mindannyian fordítsunk figyelmet lakókörnyezetünkre, és a szomszédok biztonságára, egymás értékeinek védelmére! Ezzel nem csak a rendőrök munkáját segítjük, de egymást is!